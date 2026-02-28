Mail clonata e 13mila euro prelevati dal conto di un 61enne di Vigevano | denunciati in sette

Sette persone sono state denunciate dai carabinieri di Vigevano, in provincia di Pavia, per aver clonato una mail e sottratto circa 13mila euro dal conto di un uomo di 61 anni. Le indagini hanno portato alla scoperta di un tentativo di accesso non autorizzato a un sistema informatico, che ha coinvolto più soggetti nel riciclaggio e nelle attività illecite.

Pavia, 28 febbraio 2026 – I carabinieri di Vigevano, in provincia di Pavia, hanno deferito in stato di libertà sette persone ritenute responsabili dei reati di riciclaggio in concorso e accesso abusivo a sistema informatico. La querela della vittima Le indagini sono scaturite in seguito alla querela presentata da un 61enne che ha raccontato ai militari di aver ricevuto un alert sul proprio cellulare di un accesso anomalo al suo indirizzo mail. Dopo aver cambiato la password, si è accorto anche di un accesso al suo smartphone dal quale sono stati effettuati due bonifici dal suo conto corrente per oltre 13mila euro. Le investigazioni hanno permesso di raccogliere elementi riguardo ai conti correnti che avevano ricevuto il denaro.