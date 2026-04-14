Rubano agli hotel di Riccione le caparre dei turisti ecco l’ultima truffa online

Negli ultimi tempi, sono stati segnalati casi di truffe che colpiscono gli hotel di Riccione, con ladri che si impossessano delle caparre versate dai clienti. Si tratta di azioni che avvengono attraverso modalità online e coinvolgono l’uso illecito di dati di identità degli alberghi. Le vittime sono i turisti che hanno prenotato soggiorni nella località e hanno pagato anticipi per le loro prenotazioni.

Rimini, 14 aprile 2026 – Identità rubate agli hotel e caparre che finiscono nelle tasche dei truffatori. Sono le ultime truffe che viaggiano nella Rete. Nelle ultime settimane hanno colpito diverse strutture anche a Riccione, precisa Luca Cevoli, direttore di Federalberghi. “Con la Pasqua abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di questa natura, ed è per questo che abbiamo organizzato con la Polizia postale un incontro rivolto agli albergatori”. L’incontro è fissato per mercoledì al Palazzo del Turismo di Riccione. Domani si terrà un workshop dedicato alla sicurezza digitale e alla prevenzione dei reati informatici. L’incontro è fissato per domani alle 10,30 al Palazzo del Turismo di Riccione in piazzale Ceccarini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rubano agli hotel di Riccione le caparre dei turisti. ecco l’ultima truffa online Truffa in Friuli: due napoletani rubano 15k di oro agli anzianiDue uomini di origine napoletana sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Latisana per una truffa ai danni di una coppia di anziani... Truffa delle aste fantasma in palestra: finto intermediario intascava caparre per iPhone mai consegnatiUn uomo di 47 anni, originario di Padova, ma residente in provincia di Perugia, è finito davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia con...