Trieste butta per sbaglio 7mila euro in contanti tra i rifiuti | i carabinieri li ritrovano e glieli restituiscono

Un uomo di Trieste ha accidentalmente gettato circa 7.000 euro in contanti in un cassonetto dei rifiuti differenziati. Dopo aver scoperto l’errore, si è rivolto ai carabinieri per denunciare la perdita del denaro. Gli agenti hanno recuperato la somma tra i rifiuti e l’hanno restituita all’uomo. La vicenda si è conclusa con il recupero del denaro da parte delle forze dell’ordine.

Aveva buttato inavvertitamente 7mila euro in contanti in un cassonetto dei rifiuti differenziati. Quando si è accorto dell’errore, è corso a presentare la denuncia ai carabinieri, dicendo di aver perso il denaro. I militari si sono coordinati con il servizio di raccolta rifiuti di Trieste riuscendo così a individuare e successivamente bloccare l’automezzo che aveva raccolto i rifiuti nell’area indicata dall’uomo. Così, dopo un paio di giorni, al termine delle operazioni di ricerca, il denaro è stato trovato tra i rifiuti, ancora integro, e restituito al legittimo proprietario. Si tratta di un cittadino residente a Trieste, titolare di alcuni esercizi pubblici della città.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trieste, butta per sbaglio 7mila euro in contanti tra i rifiuti: i carabinieri li ritrovano e glieli restituiscono Notizie correlate Getta per sbaglio nella spazzatura 7000 euro: i carabinieri li ritrovano e glieli restituisconoButta nella spazzatura circa 7000 euro di incassi e i carabinieri, dopo averli ritrovati, glieli riconsegnano. Leggi anche: Trieste, butta per sbaglio 7mila euro nei rifiuti: recuperati dai carabinieri Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Massa, 22enne morto suicida gettatosi dal ponte Trieste, un anno fa altri due casi simili fra cui il fratello del giovane; Un'ottima Trieste si inchina alla seconda della classe: nel finale la spunta Brescia. Butta per errore 7mila euro nella spazzatura, poi corre dai Carabinieri: Trovate quel camion dei rifiutiUn commerciante di Trieste ha gettato per sbaglio nella spazzatura 7mila euro in contanti: fortunatamente il denaro è stato recuperato dai Carabinieri ... notizie.it Trieste, butta per sbaglio 7mila euro nei rifiuti: recuperati dai carabinieri(LaPresse) Settemila euro in banconote finiti per sbaglio tra i rifiuti. E' successo a Trieste dove nei giorni scorsi un residente, titolare di alcuni ... lapresse.it Incassi nel cassonetto per errore, recuperati 7mila euro dopo due giorni. E' accaduto a Trieste. facebook 30 anni di Trieste Spring Run sono traguardo storico per manifestazione entrata ormai nel cuore non solo dei triestini. #RegioneFVG mette in campo investimenti tra i più alti d'Italia in termini assoluti per promuovere la pratica sportiva tinyurl.com/3235 x.com