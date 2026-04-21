Getta per sbaglio nella spazzatura 7000 euro | i carabinieri li ritrovano e glieli restituiscono

Un uomo ha accidentalmente gettato circa 7000 euro di incassi nella spazzatura. I carabinieri sono intervenuti, hanno recuperato i soldi e li hanno restituiti alla persona interessata. L'episodio si è verificato in una zona urbana, dove il denaro è stato trovato tra i rifiuti. Nessuna altra informazione sulle circostanze dell’incidente è stata resa nota.