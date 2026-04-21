Getta per sbaglio nella spazzatura 7000 euro | i carabinieri li ritrovano e glieli restituiscono
Un uomo ha accidentalmente gettato circa 7000 euro di incassi nella spazzatura. I carabinieri sono intervenuti, hanno recuperato i soldi e li hanno restituiti alla persona interessata. L'episodio si è verificato in una zona urbana, dove il denaro è stato trovato tra i rifiuti. Nessuna altra informazione sulle circostanze dell’incidente è stata resa nota.
Butta nella spazzatura circa 7000 euro di incassi e i carabinieri, dopo averli ritrovati, glieli riconsegnano. È quanto accaduto nei giorni scorsi a un titolare di alcuni esercizi pubblici a Trieste. L'uomo, dopo essersi accorto di aver accidentalmente gettato i soldi nella spazzatura, si è.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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