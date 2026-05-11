Trova interi fogli di carte Yu-Gi-Oh! tra i rifiuti e diventa ricco | la storia del venditore misterioso e il messaggio di sua madre su Facebook

Un venditore ha trovato interi fogli di carte Yu-Gi-Oh! tra i rifiuti in Texas e ha condiviso la scoperta su Facebook. La notizia ha attirato l’attenzione di molti appassionati e collezionisti, portando a un aumento dell’interesse sul mercato di queste carte. La vicenda è stata riportata da vari media locali e ha generato discussioni online. La storia si sviluppa anche attraverso un messaggio di sua madre pubblicato sui social network.

Il caso delle carte Yu-Gi-Oh! ritrovate nella spazzatura in Texas sta scuotendo il mercato dei collezionisti. Un misterioso venditore ha recuperato centinaia di fogli rari, rivendendoli per decine di migliaia di dollari, ma la vicenda ha preso una svolta inaspettata quando la madre del venditore si è introdotta sul gruppo Facebook, svelando dettagli che hanno permesso di collegare il “tesoro” a una nota stamperia industriale. Dozzine di fogli non tagliati. C’è un motivo se questa storia è salita agli onori della cronaca: il venditore non ha pubblicato annunci relativi a carte collezionabili, ma a “fogli” di carte collezionabili. Si tratta, letteralmente, dei grandi fogli su cui decine di carte alla volta vengono stampate nelle stamperie industriali, e che poi vengono tagliati per produrre le singole carte destinate alle bustine.🔗 Leggi su Open.online

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