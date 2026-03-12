Yu-Gi-Oh e Pokémon hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali per precisare che non hanno autorizzato l'uso delle loro immagini nel materiale diffuso dal profilo ufficiale della Casa Bianca. I rappresentanti dei due franchise hanno ribadito che le immagini utilizzate non sono state approvate dai loro enti. La comunicazione arriva in seguito alla pubblicazione di contenuti che coinvolgono i loro personaggi senza il loro consenso.

Due giganti dell'intrattenimento giapponese, Yu-Gi-Oh e Pokémon, hanno dovuto chiarire pubblicamente la propria posizione contro le immagini diffuse dal profilo ufficiale della Casa Bianca. Insieme a Yu-Gi-Oh, anche The Pokémon Company ha preso le distanze da contenuti pubblicati dalla Casa Bianca che utilizzavano immagini e riferimenti alle loro proprietà per promuovere la propria linea politica. Entrambe i franchise chiariscono: nessuna autorizzazione è stata concessa per l'uso delle loro opere. Yu-Gi-Oh prende le distanze dal video della Casa Bianca Il franchise anime Yu-Gi-Oh si è trovato al centro di una controversia dopo la comparsa di immagini tratte dalla serie in un video diffuso dall'account ufficiale della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Yu-Gi-Oh e Pokémon contro la Casa Bianca: “Non abbiamo autorizzato l’uso delle nostre immagini”

