Yu-Gi-Oh! torna ad Avellino con il Regionale IML in formato Edison
Domenica 19 aprile, presso il Supermarket del Fumetto di Avellino, si svolgerà il Torneo Regionale IML Wave 3 di Yu-Gi-Oh!, in formato Edison. L'evento prevede una competizione tra i duellanti che si sfideranno per aggiudicarsi carte rare e tappetini da collezione. La giornata vedrà la partecipazione di appassionati provenienti da diverse zone, in un incontro dedicato agli amanti del gioco di carte collezionabili.
Il Supermarket del Fumetto di Avellino ospita domenica 19 aprile il Torneo Regionale IML Wave 3 in formato Edison di Yu-Gi-Oh!, uno dei format più amati dai giocatori storici del gioco di carte collezionabili. Le iscrizioni aprono alle ore 9.30, con inizio delle sfide fissato per le ore 10.00, presso la sede di via Circumvallazione 32-34-36. La griglia premi, calcolata su 41 partecipanti, mette in palio materiale di alto valore collezionistico. Il primo classificato riceve un tappetino IML, una carta Full Art e una Colossal Fighter Ultimate Rare in edizione americana. Al secondo posto una carta Full Art e una Treeborn Frog Ultimate Rare americana in Near Mint prima edizione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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