Il bar ristorante Andalusia, situato in corso Brescia a Torino, sarà chiuso per quindici giorni su ordine del questore Massimo Gambino. La decisione è stata presa dopo le verifiche sui clienti e sulle attività del locale, che hanno evidenziato presenze di persone coinvolte in traffici di droga e comportamenti criminali. La chiusura temporanea riguarda l’intera attività del bar.

Il bar ristorante Andalusia, situato in corso Brescia a Torino, sarà chiuso per quindici giorni su ordine del questore Massimo Gambino. La sospensione della licenza, decisa martedì 10 marzo 2026, segue una serie di controlli che hanno rivelato la presenza massiccia di soggetti con precedenti penali e attività illecite all’interno dell’esercizio. Le forze dell’ordine hanno identificato diversi avventori gravati da reati contro la persona, il patrimonio e l’amministrazione pubblica. Durante i sopralluoghi è stato rinvenuto hashish e sono state arrestate persone sprovviste di documenti validi. Il locale potrà riaprire solo dal 25 marzo, dopo aver affrontato le irregolarità emerse dalle indagini della polizia di Stato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino: bar chiuso 15 giorni per droga e criminali

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