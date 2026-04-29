Bar frequentato da persone con precedenti penali | scatta la chiusura per dieci giorni

I carabinieri di Bronte hanno notificato un ordine di chiusura temporanea di dieci giorni a un bar del centro cittadino. Il provvedimento è stato emesso dal questore di Catania dopo un’attività di controllo e monitoraggio degli esercizi pubblici nella zona. Il locale era frequentato da persone con precedenti penali, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine. La sospensione è stata adottata in via precauzionale.

I carabinieri della stazione di Bronte hanno eseguito un provvedimento di sospensione di 10 giorni nei confronti di un bar del centro cittadino, disposto dal questore di Catania al termine di un’attività di controllo del territorio e monitoraggio degli esercizi pubblici.Nel corso di accertamenti.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Bar frequentato da pregiudicati, arriva la chiusura per 15 giorniTroppi ‘pregiudicati’ in un bar a Villa Literno, in via Guglielmo Marconi e i carabinieri della locale stazione lo chiudono per 15 giorni. Gravina, chiuso chiosco in via Aldo Moro per 7 giorni: frequentato da soggetti con precedentiABBONATI A DAYITALIANEWS Provvedimento del questore dopo i controlli I carabinieri della compagnia di Gravina di Catania hanno notificato la... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Era teatro di risse e frequentato da pregiudicati, bar di Sassuolo chiuso per 15 giorni dalla polizia; Il questore sospende la licenza a un bar di Sassuolo: rissa e spaccio in zona stazione; Blitz della polizia, bar chiuso per quindici giorni: Luogo frequentato da pericolosi pregiudicati; Il bar era frequentato da persone pericolose e protagoniste di una rissa: licenza sospesa per 30 giorni. Bar in un parco giochi frequentato da soggetti con precedenti, chiuso per 7 giorniRisultato essere abituale ritrovo di persone gravate da precedenti penali e giudiziari, come accertato dai militari nel corso di ripetuti controlli ... grandangoloagrigento.it Blitz della polizia, bar chiuso per quindici giorni: Luogo frequentato da pericolosi pregiudicatiIl locale era già stato chiuso temporaneamente in passato Vanno ripristinate le condizioni di sicurezza. msn.com #GravinadiCatania (CT), chiuso per 7 giorni un chiosco- bar situato in un parco giochi, frequentato - facebook.com facebook Chiuso per 7 giorni il chiosco bar nel parco giochi di Gravina: era frequentato da pregiudicati x.com