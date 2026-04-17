Salerno Corre | tutto pronto per l' undicesima edizione
Manca ormai poco per l’undicesima edizione della "Salerno Corre", gara competitiva nazionale di 10 km organizzata dalla ASD Atletica Salerno, presieduta da Ruggero Gatto. La manifestazione – in programma domenica 19 aprile (a partire dalle ore 8.30) con partenza e arrivo da Piazza della Libertà -.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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