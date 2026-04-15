Torna ‘Scatta alle Cascine’ pronti per la 14esima edizione

Domenica 19 aprile si svolge la 14esima edizione di ‘Scatta alle Cascine’ nel Parco delle Cascine di Firenze. La manifestazione, dedicata alla corsa, richiama atleti e appassionati provenienti dalla Toscana e oltre, che si riuniscono in un evento che combina sport e solidarietà. La gara si svolge nel cuore verde della città, offrendo un'occasione di incontro e partecipazione per tutti.

Firenze, 19 aprile 2026 – Domenica 19 aprile nel cuore verde di Parco delle Cascine prende forma una delle manifestazioni più significative del panorama podistico toscano, capace di unire sport, partecipazione e solidarietà in un contesto unico per storia e fascino. “Scatta alle Cascine” torna per la sua 14ª edizione confermandosi appuntamento di riferimento, non solo per gli specialisti della distanza, ma per un pubblico sempre più ampio e sensibile al valore sociale della corsa. Il tracciato, interamente disegnato all’interno del parco, restituisce ai partecipanti un’esperienza immersiva: dieci chilometri certificati per la gara competitiva Uisp e quattro chilometri per la ludico-motoria che si sviluppano tra viali alberati e scorci che raccontano la tradizione sportiva fiorentina.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna ‘Scatta alle Cascine’, pronti per la 14esima edizione La nuova edizione di Scatta alle Cascine, tra sport e solidarietàFirenze, 16 marzo 2026 – Firenze si prepara ad accogliere la quattordicesima edizione di Scatta alle Cascine, in programma il 19 aprile 2026... Al via a Catania la 14esima edizione del Beauty Talent Aegyptia Fashion Lab 2026Lunedì 13 aprile prende il via da Catania la 14ª edizione di Aegyptia Fashion Lab, il talent show che negli anni si è affermato come un importante...