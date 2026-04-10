Al via a Catania la 14esima edizione del Beauty Talent Aegyptia Fashion Lab 2026

Lunedì 13 aprile si apre a Catania la quattordicesima edizione di Aegyptia Fashion Lab, un talent show dedicato ai giovani aspiranti make-up artist. La manifestazione si svolge nella città siciliana, attirando partecipanti provenienti da diverse regioni e offrendo loro un’occasione per mettere in mostra le proprie competenze nel settore della bellezza e del trucco. La kermesse si protrarrà per diverse settimane, con eventi e prove dedicate ai concorrenti.

Lunedì 13 aprile prende il via da Catania la 14ª edizione di Aegyptia Fashion Lab, il talent show che negli anni si è affermato come un importante trampolino di lancio per giovani aspiranti make-up artist. L’evento ha consolidato la propria identità di talent scout, selezionando i profili più. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Rodengo Saiano: 14esima edizione Baobab running cup Atripalda si prepara alla 14esima edizione de “L’Irpinia Corre”Atripalda si prepara ad accogliere la 14esima edizione de “L’Irpinia Corre”, la storica gara podistica di 10 chilometri che da anni richiama atleti e...