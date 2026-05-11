Trieste la Maker Faire conquista 15mila persone | record di innovazione

Da ameve.eu 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Trieste si è conclusa la Maker Faire, evento dedicato all’innovazione e alla creatività, che ha registrato la presenza di circa 15.000 visitatori. Durante la manifestazione, sono state organizzate numerose attività e workshop, molti dei quali hanno raggiunto il tutto esaurito. La partecipazione internazionale si è manifestata con delegazioni provenienti dalla Cina, mentre numerosi creativi locali e nazionali hanno presentato progetti e prototipi in diverse aree della tecnologia e dell’artigianato.

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? Domande chiave Come ha fatto Trieste a attirare delegazioni dalla Cina?. Chi sono i creativi che hanno riempito i workshop tutto esaurito?. Quali attività hanno trasformato il centro in un laboratorio a cielo aperto?. Come influirà questo successo sulla gestione degli spazi cittadini futuri?.? In Breve 44% dei visitatori proviene da Trieste e provincia tra i 15mila presenti.. Oltre 500 espositori hanno presentato 200 progetti in 36 casette e 850 metri quadri.. L'astrofisico Luca Perri ha tenuto conferenze scientifiche al Cinema Ariston.. Partecipanti da Slovenia, Croazia, Germania e Cina hanno raggiunto il 10% del totale.. Oltre 15mila visitatori hanno affollato le strade di Trieste lo scorso sabato 9 e domenica 10 maggio, segnando un traguardo senza precedenti per la Maker Faire cittadina.🔗 Leggi su Ameve.eu

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