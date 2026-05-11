Trieste la Maker Faire conquista 15mila persone | record di innovazione

A Trieste si è conclusa la Maker Faire, evento dedicato all’innovazione e alla creatività, che ha registrato la presenza di circa 15.000 visitatori. Durante la manifestazione, sono state organizzate numerose attività e workshop, molti dei quali hanno raggiunto il tutto esaurito. La partecipazione internazionale si è manifestata con delegazioni provenienti dalla Cina, mentre numerosi creativi locali e nazionali hanno presentato progetti e prototipi in diverse aree della tecnologia e dell’artigianato.

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? Domande chiave Come ha fatto Trieste a attirare delegazioni dalla Cina?. Chi sono i creativi che hanno riempito i workshop tutto esaurito?. Quali attività hanno trasformato il centro in un laboratorio a cielo aperto?. Come influirà questo successo sulla gestione degli spazi cittadini futuri?.? In Breve 44% dei visitatori proviene da Trieste e provincia tra i 15mila presenti.. Oltre 500 espositori hanno presentato 200 progetti in 36 casette e 850 metri quadri.. L'astrofisico Luca Perri ha tenuto conferenze scientifiche al Cinema Ariston.. Partecipanti da Slovenia, Croazia, Germania e Cina hanno raggiunto il 10% del totale.. Oltre 15mila visitatori hanno affollato le strade di Trieste lo scorso sabato 9 e domenica 10 maggio, segnando un traguardo senza precedenti per la Maker Faire cittadina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trieste, la Maker Faire conquista 15mila persone: record di innovazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Trieste tra tango, scienza e Maker Faire: il weekend del 9-10 maggio? Domande chiave Come si conciliano la tecnologia della Maker Faire e il tango? Dove si trovano i sentieri per l'escursione nel Carso? Quali novità... Torna Maker Faire, la fiera dell'ingegno: 450 inventori in piazza UnitàAl via la 13esima edizione della Maker Faire Trieste, la fiera dell'ingegno, della scienza e della tecnologia, che si terrà sabato 9 e domenica 10... Argomenti più discussi: C’è tanta UniTS alla Maker Faire Trieste del 9 e 10 maggio 2026!; Maker Faire Trieste; TRIESTE | TORNA LA ‘MAKER FAIRE TRIESTE’: UN WEEKEND ALL’INSEGNA DI CREATIVITA’ E INGEGNO; Torna Maker Faire, la fiera dell'ingegno: 450 inventori in piazza Unità. Piazza Unità piena di curiosità, idee e tecnologia: la Maker Faire #Trieste continua a crescere e ad avvicinare persone di tutte le età al mondo della scienza e dell’innovazione. Così l'assessore di #RegioneFVG @Pier_Roberti tinyurl.com/yc7dddz9 x.com Presentata oggi la 13ª edizione della Maker Faire TriestePresentata oggi, davanti al palazzo del Municipio, la 13ª edizione della Maker Faire Trieste organizzata da ICTP e dall’Assessorato all’Innovazione del Comune di Trieste con il supporto dell’Amministr ... triestecafe.it