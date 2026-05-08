Nel fine settimana del 9 e 10 maggio, Trieste ospita eventi che spaziano tra diverse realtà. La Maker Faire si svolge in città, portando esposizioni e laboratori dedicati alla tecnologia e all’innovazione. Contestualmente, si svolge un festival dedicato al tango, con esibizioni e balli aperti al pubblico. Inoltre, vengono proposte escursioni nel Carso, con percorsi segnalati e mappe disponibili per gli appassionati di trekking.

? Domande chiave Come si conciliano la tecnologia della Maker Faire e il tango?. Dove si trovano i sentieri per l'escursione nel Carso?. Quali novità porteranno i grandi editori alla Ludoteca Galattica?. Perché i sapori locali sono legati alla mobilità dolce?.? In Breve Maker Faire all'Urban Center di corso Cavour sabato 9 maggio dalle 11:00 alle 19:00.. Ludoteca Galattica con editori Asmodee, Cranio Creations, DV Giochi, Ghenos Games e MS Edizioni.. Escursione a Padriciano e sul Ciglione Carsico domenica 10 maggio dalle 9:30 alle 13:00.. Festa degli asparagi a Fossalon e degustazioni di vino Terrano presso le osmize locali.. Tra il 9 e il 10 maggio 2026, Trieste e le zone limitrofe offriranno un di eventi che spaziano dalla tecnologia alla tradizione gastronomica, coinvolgendo diverse fasce di pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trieste tra tango, scienza e Maker Faire: il weekend del 9-10 maggio

Notizie correlate

Maker Faire Rome 2026: aperte le call per partecipareDal 23 al 25 ottobre andrà in scena al Gazometro Ostiense la 14esima edizione di Maker Faire Rome l’evento dedicati all’innovazione e alla tecnologia...

Maker Faire Rome 2026: aperte le candidature per innovatori e startup? Cosa scoprirai Come possono le startup ottenere uno spazio espositivo gratuito al Gazometro? Chi sono gli studenti coinvolti nella collaborazione...

Contenuti di approfondimento

Maker Faire Trieste torna in piazza Unità: due giorni tra scienza e creativitàSabato 9 e domenica 10 maggio ingresso gratuito in piazza Unità d’Italia, con laboratori, dimostrazioni, Science Picnic e Fanta Maker. nordest24.it

Eventi. Roberti: Maker Faire avvicina giovani a scienza e innovazioneLa Maker Faire Trieste è un evento che continua a crescere, capace di generare entusiasmo e interesse nella cittadinanza e soprattutto tra i più giovani, avvicinandoli in modo concreto al mondo della ... triestecafe.it