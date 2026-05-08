Trieste tra tango scienza e Maker Faire | il weekend del 9-10 maggio

Da ameve.eu 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana del 9 e 10 maggio, Trieste ospita eventi che spaziano tra diverse realtà. La Maker Faire si svolge in città, portando esposizioni e laboratori dedicati alla tecnologia e all’innovazione. Contestualmente, si svolge un festival dedicato al tango, con esibizioni e balli aperti al pubblico. Inoltre, vengono proposte escursioni nel Carso, con percorsi segnalati e mappe disponibili per gli appassionati di trekking.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Domande chiave Come si conciliano la tecnologia della Maker Faire e il tango?. Dove si trovano i sentieri per l'escursione nel Carso?. Quali novità porteranno i grandi editori alla Ludoteca Galattica?. Perché i sapori locali sono legati alla mobilità dolce?.? In Breve Maker Faire all'Urban Center di corso Cavour sabato 9 maggio dalle 11:00 alle 19:00.. Ludoteca Galattica con editori Asmodee, Cranio Creations, DV Giochi, Ghenos Games e MS Edizioni.. Escursione a Padriciano e sul Ciglione Carsico domenica 10 maggio dalle 9:30 alle 13:00.. Festa degli asparagi a Fossalon e degustazioni di vino Terrano presso le osmize locali.. Tra il 9 e il 10 maggio 2026, Trieste e le zone limitrofe offriranno un di eventi che spaziano dalla tecnologia alla tradizione gastronomica, coinvolgendo diverse fasce di pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu

trieste tra tango scienza e maker faire il weekend del 9 10 maggio
© Ameve.eu - Trieste tra tango, scienza e Maker Faire: il weekend del 9-10 maggio

Notizie correlate

Maker Faire Rome 2026: aperte le call per partecipareDal 23 al 25 ottobre andrà in scena al Gazometro Ostiense la 14esima edizione di Maker Faire Rome l’evento dedicati all’innovazione e alla tecnologia...

Maker Faire Rome 2026: aperte le candidature per innovatori e startup? Cosa scoprirai Come possono le startup ottenere uno spazio espositivo gratuito al Gazometro? Chi sono gli studenti coinvolti nella collaborazione...

Contenuti di approfondimento

maker faire trieste tra tango scienzaMaker Faire Trieste torna in piazza Unità: due giorni tra scienza e creativitàSabato 9 e domenica 10 maggio ingresso gratuito in piazza Unità d’Italia, con laboratori, dimostrazioni, Science Picnic e Fanta Maker. nordest24.it

maker faire trieste tra tango scienzaEventi. Roberti: Maker Faire avvicina giovani a scienza e innovazioneLa Maker Faire Trieste è un evento che continua a crescere, capace di generare entusiasmo e interesse nella cittadinanza e soprattutto tra i più giovani, avvicinandoli in modo concreto al mondo della ... triestecafe.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.