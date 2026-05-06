Torna Maker Faire la fiera dell' ingegno | 450 inventori in piazza Unità

Sabato 9 e domenica 10 maggio si svolge a Trieste la tredicesima edizione della Maker Faire, la manifestazione dedicata alla creatività e all'innovazione. L'evento si tiene in piazza Unità e coinvolge circa 450 inventori provenienti da diverse parti. Durante le due giornate, esposizioni, laboratori e dimostrazioni sono aperti al pubblico per scoprire le ultime novità in campo tecnologico e scientifico.

Al via la 13esima edizione della Maker Faire Trieste, la fiera dell'ingegno, della scienza e della tecnologia, che si terrà sabato 9 e domenica 10 maggio in piazza Unità. L'evento è organizzato da Ictp e dall’assessorato all’innovazione del Comune di Trieste, con il supporto della Regione. Nel.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Maker Faire Rome 2026: aperte le call per partecipareDal 23 al 25 ottobre andrà in scena al Gazometro Ostiense la 14esima edizione di Maker Faire Rome l’evento dedicati all’innovazione e alla tecnologia... Maker Faire Rome 2026: aperte le candidature per innovatori e startup? Cosa scoprirai Come possono le startup ottenere uno spazio espositivo gratuito al Gazometro? Chi sono gli studenti coinvolti nella collaborazione... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Torna la Trieste Maker Faire nel weekend del 9 e 10 maggio; TRIESTE | TORNA LA ‘MAKER FAIRE TRIESTE’: UN WEEKEND ALL’INSEGNA DI CREATIVITA’ E INGEGNO; Aperte tutte le Call di Maker Faire Rome 2026. Dal 23 al 25 ottobre al Gazometro Ostiense torna la kermesse sull’innovazione; Ritorna Maker Faire Trieste: due giorni di festa dell'ingegno, creatività, scienza e tecnologia. Maker Faire Trieste torna in piazza Unità: due giorni tra scienza e creativitàSabato 9 e domenica 10 maggio ingresso gratuito in piazza Unità d’Italia, con laboratori, dimostrazioni, Science Picnic e Fanta Maker. nordest24.it Torna Fanta Maker, anteprima il 2 maggio con il talk di Luca Perri sul cinema di NolanTorna Fanta Maker, l’originale rassegna di eventi collaterali a Maker Faire Trieste, la manifestazione organizzata da ICTP – Centro Internazionale di Fisica Teorica insieme all’Assessorato all’Innov ... triestecafe.it Sabato 9 e domenica 10 maggio a Trieste torna Maker Faire, la rassegna dell’innovazione, della creatività e del saper fare che animerà piazza Unità. Nella città della scienza, Maker Faire è un modo per avvicinare curiosi, appassionati e soprattutto i più giov - facebook.com facebook Maker Faire Trieste 2026 Sabato 9 e domenica 10 maggio in Piazza dell’Unità d’Italia ritorna la grande festa dell’ingegno con inventori e creativi, attrazioni e curiosità, dimostrazioni e laboratori didattici per tutte le età. Maggiori informazioni: trieste.makerfa x.com