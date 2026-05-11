Tricolori Bergamo cala la cinquina | Costa conferma il titolo conquistato nel 2025
A Bergamo, durante una competizione di corsa in montagna, sono stati assegnati cinque medaglie. Tra i vincitori ci sono un atleta di 26 anni della Recastello che ha conquistato un oro, un altro atleta chiamato Bongio, e altri due con medaglie d’argento, uno dei quali si chiama Maestri e l’altro Ghisalberti. È stata confermata anche la vittoria del titolo del 2025 da parte di Costa.
CORSA IN MONTAGNA. Cinque medaglie: oltre a quelle d’oro del 26enne bellunese della Recastello e di Bongio, anche gli argenti di Maestri e Ghisalberti e il bronzo di Bonzi. Bergamo cala il poker di medaglie al termine dei Campionati italiani di corsa in montagna di salita e discesa disputati a Revello (Cuneo). La più preziosa è quella conquistata da Isacco Costa, 26enne bellunese in forza alla Recastello di Gazzaniga, confermatosi sul trono del settore assoluto al maschile. Nella gara di 13 chilometri (1.050 metri di dislivello) ha chiuso in 54’05”, vincendo sul filo di lana il derby con Cesare Maestri (Atl. Valli Bergamasche Leffe), secondo in 54’16” dopo essere caduto a 500 metri dall’arrivo mentre era al comando.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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