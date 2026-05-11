Tricolori Bergamo cala la cinquina | Costa conferma il titolo conquistato nel 2025

A Bergamo, durante una competizione di corsa in montagna, sono stati assegnati cinque medaglie. Tra i vincitori ci sono un atleta di 26 anni della Recastello che ha conquistato un oro, un altro atleta chiamato Bongio, e altri due con medaglie d’argento, uno dei quali si chiama Maestri e l’altro Ghisalberti. È stata confermata anche la vittoria del titolo del 2025 da parte di Costa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui