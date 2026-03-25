La Vigor cala la cinquina L’Atletico resiste in vetta

La Vigor Fucecchio ha ottenuto una vittoria con cinque reti di scarto in trasferta, consolidando la sua posizione nel campionato di Serie C1. L’Atletico, invece, mantiene il primo posto in classifica grazie ai risultati ottenuti nelle ultime partite. La sfida tra le due squadre ha visto la Vigor prevalere con un punteggio ampio, mentre l’Atletico ha continuato a guidare la classifica.

Cinquina esterna per la Vigor Fucecchio, che continua a volare nel campionato di Serie C1 regionale. A due giornate dalla fine, infatti, grazie al successo per 5-3 sul campo del Midland la squadra di coach Perretta resta seconda con un margine di 12 punti sulla quinta classificata, sufficiente a permettere al team di Fucecchio di accedere direttamente alla finale play-off. Tornando al match contro il Midland mattatore della gara bomber Qevani, autore di un poker di reti che ne fa il capocannoniere del torneo con 41 gol. L’altra marcatura porta la firma di capitan Frediani. Scendendo nel girone B di C2 prosegue la corsa verso la promozione diretta dell’ Atletico Fucecchio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Vigor cala la cinquina. L’Atletico resiste in vetta Articoli correlati Leggi anche: Calcio a 5. Scontro diretto per Vigor Fucecchio. Stasera l’Atletico ospita la capolista Calcio. Seconda: cinquina Atletico CascinaPisa 12 gennaio 2025 – In Seconda Categoria, nel girone G delle pisane, l’Atletico Cascina è sempre più protagonista. Una selezione di notizie su Vigor cala Discussioni sull' argomento SERIE D. La Vigor Senigallia cala il poker sul San Marino; Una Vigor indomabile espugna il Titano A Cattolica finisce 4-1 per i senigalliesi. La Vigor cala la cinquina. L’Atletico resiste in vettaCinquina esterna per la Vigor Fucecchio, che continua a volare nel campionato di Serie C1 regionale. A due giornate dalla fine, infatti, grazie al successo per 5-3 sul campo del Midland la squadra di ... sport.quotidiano.net La Vigor a caccia della vittoria in casaLa Vigor è padrona del proprio destino. Un successo di fronte al proprio pubblico avvicinerebbe i rossoblu all’obiettivo salvezza e ricaricherebbe il popolo vigorino con una ventata di entusiasmo. ilrestodelcarlino.it Calcio: Parrinello, De Feo e doppio Braconi, la Vigor cala il poker con il San Marino - facebook.com facebook