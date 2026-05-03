Il sistema di assistenza agli anziani nel Veneto si trova ad affrontare una possibile crisi a causa del taglio dei fondi destinati. La riduzione delle risorse potrebbe comportare un aumento delle liste d'attesa per le cure e un incremento dei costi per le famiglie. Le conseguenze di questa situazione si rifletteranno sulla gestione quotidiana degli anziani e sulla sostenibilità del sistema di assistenza pubblico.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il taglio dei fondi la gestione delle liste d'attesa?. Chi pagherà l'aumento dei costi per le cure degli anziani?. Perché le strutture private non riescono più a garantire l'assistenza?. Quali sono i rischi concreti per la dignità dei pazienti fragili?.? In Breve Aiop segnala crisi strutturale nelle strutture private convenzionate del Veneto.. Carenza fondi colpisce operatori, famiglie e strutture pubbliche regionali.. Complessità clinica crescente aumenta liste d'attesa e costi per i nuclei familiari.. Sambo ha presentato emendamenti durante la discussione del bilancio regionale.. Monica Sambo lancia un allarme durissimo per il sistema dell’assistenza agli anziani in Veneto dopo le segnalazioni di crisi ricevute dalle strutture private convenzionate rappresentate da Aiop.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Veneto, assistenza anziani: il sistema Sambo rischia il collasso

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