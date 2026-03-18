Al Tribunale di Monza, circa settanta lavoratori precari dell’Ufficio del Processo attendono una decisione sulla loro stabilizzazione. La questione riguarda il loro futuro lavorativo, con possibili inserimenti a tempo indeterminato. La speranza di un cambiamento sta crescendo tra gli impiegati, che continuano a seguire con attenzione gli sviluppi sulla loro posizione. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Monza, 18 Marzo 2026 – Potrebbero venire tutti stabilizzati la settantina di lavoratori precari dell’Ufficio del Processo in servizio al Tribunale di Monza. Vincitori di un concorso nazionale, assunti con contratti a tempo determinato, che scadono a fine giugno, con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per velocizzare e digitalizzare i processi. Obiettivo che al Tribunale di Monza è stato raggiunto anche grazie al loro contributo. La mossa. Ora il Ministero della Giustizia ha pubblicato i bandi per la stabilizzazione di 9.119 posti a tempo indeterminato, suddivisi in tre avvisi distinti per profilo professionale, ausiliari dell'Ufficio del Processo, tecnici di amministrazione e operatori di data entry. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tribunale di Monza: i precari del Pnrr ora sperano nella stabilizzazione

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