Tribunale di Monza | i precari del Pnrr ora sperano nella stabilizzazione
Al Tribunale di Monza, circa settanta lavoratori precari dell’Ufficio del Processo attendono una decisione sulla loro stabilizzazione. La questione riguarda il loro futuro lavorativo, con possibili inserimenti a tempo indeterminato. La speranza di un cambiamento sta crescendo tra gli impiegati, che continuano a seguire con attenzione gli sviluppi sulla loro posizione. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane.
Monza, 18 Marzo 2026 – Potrebbero venire tutti stabilizzati la settantina di lavoratori precari dell’Ufficio del Processo in servizio al Tribunale di Monza. Vincitori di un concorso nazionale, assunti con contratti a tempo determinato, che scadono a fine giugno, con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per velocizzare e digitalizzare i processi. Obiettivo che al Tribunale di Monza è stato raggiunto anche grazie al loro contributo. La mossa. Ora il Ministero della Giustizia ha pubblicato i bandi per la stabilizzazione di 9.119 posti a tempo indeterminato, suddivisi in tre avvisi distinti per profilo professionale, ausiliari dell'Ufficio del Processo, tecnici di amministrazione e operatori di data entry. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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