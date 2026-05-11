Trento i reati calano ma cresce la paura | l’analisi del comandante

A Trento, i dati ufficiali indicano un calo dei reati negli ultimi mesi, ma aumentano le segnalazioni di paura tra i cittadini. Molti residenti si sentono meno sicuri anche se i numeri delle denunce diminuiscono, e in centro storico si registrano episodi di azioni criminali mirate alle attività commerciali. Il comandante delle forze dell’ordine ha analizzato queste dinamiche, evidenziando le modalità di intervento dei criminali e le percezioni della popolazione.

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