Sicurezza Taranto cambia volto | meno reati ma cresce la pressione dell’illegalità economica riflettori accesi sui Giochi del Mediterraneo
A Taranto, i reati denunciati nell’ultimo anno sono stati 14, segnando un calo rispetto al passato. Tuttavia, la presenza di illegalità economica resta elevata, con un aumento delle attività illegali legate alla sfera economica. Nel frattempo, attenzione sulla sicurezza si concentra anche sui prossimi Giochi del Mediterraneo, con misure e controlli rafforzati per garantire l’ordine pubblico durante l’evento.
Tarantini Time Quotidiano Numeri in discesa, ma un quadro tutt’altro che rassicurante. Nel territorio ionico i reati denunciati nell’ultimo anno sono stati 14.188, con una flessione del 10% rispetto al 2024. Un dato che, isolato, suggerirebbe un miglioramento, ma che letto nel contesto restituisce un’immagine più complessa, fatta di trasformazioni profonde delle dinamiche criminali. È questo il senso del bilancio illustrato dal questore Michele Davide Sinigaglia durante le celebrazioni per il 174° anniversario della Polizia di Stato, ospitate al Dipartimento Jonico dell’ Università degli Studi di Bari Aldo Moro a Taranto. La criminalità non arretra, cambia forma. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
Non solo lotta all’evasione. Dai reati fiscali ai soccorsi. Come cambia il contrasto all’illegalità economicaPistoia, 31 marzo 2026 – La Guardia di Finanza di Pistoia non è solo lotta all’evasione.
Washington cambia strategia in Africa: meno aiuti, più sicurezza economicaA spiegarlo è Nick Checker, capo del Bureau of African Affairs del Dipartimento di Stato, in un’intervista a Semafor che offre uno spaccato...
Argomenti più discussi: Cantieri e disagi, l'assessore Lonoce: Fermare i lavori è un rischio economico che non possiamo correre; Magna Grecia, steso il telo sui campi da tennis. Al via il bando per la seconda nave da crociera.
Giochi del Mediterraneo, Ferrarese incontra il nuovo prefetto di Taranto Ernesto LiguoriIl commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 e presidente del Comitato organizzatore, Massimo Ferrarese, ha incontrato il nuovo prefetto di Taranto, Ernesto Liguori. lagazzettadelmezzogiorno.it
Giochi del Mediterraneo, le gare messe a rischio dagli allevamenti di cozzeLa presenza di tre allevamenti (autorizzati) di cozze in Mar Piccolo rischia di bloccare l’allestimento del campo di gara per canoa e canottaggio del centro degli sport nautici, uno dei ... quotidianodipuglia.it
Gli studenti si sono distinti ai Giochi Matematici del Mediterraneo, di Archimede e della Bocconi, e nel Campionato di Fisica. - facebook.com facebook