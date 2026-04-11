Un anno in trincea per la polizia Duecento arresti e 900 denunce | Più controlli ma calano i reati

Nell’ultimo anno, la polizia di Rimini ha messo in atto un incremento del 10% nei controlli, ottenendo come risultato 195 persone arrestate e 904 denunciate. Durante questo periodo, sono stati effettuati circa 200 arresti e più di 900 denunce, mentre si è assistito a una diminuzione dei reati commessi. I dati indicano uno sforzo costante da parte delle forze dell’ordine per contrastare l’illegalità nella zona.

Meno reati, più controlli. L’anno scorso sono state 195 le persone arrestate e 904 quelle denunciate dagli agenti della polizia di Stato di Rimini, a fronte di un aumento dei controlli del 10%. Sono alcuni dei dati emersi ieri, a margine delle celebrazioni per il 174esimo anniversario della fondazione della polizia. La giornata si è aperta con la commemorazione dei caduti, alla presenza delle autorità, tra cui il prefetto Giuseppina Cassone e il questore Ivo Morelli, per poi proseguire al teatro Galli con la cerimonia ufficiale e la premiazione degli agenti distintisi in servizio. Tornando ai numeri, nel corso del 2025, sono state le 26.961 chiamate al 112, che hanno portato a 6. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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