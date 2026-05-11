Trento 157 nuovi impieghi tra cura del verde e assistenza sociale

A Trento sono stati creati 157 nuovi posti di lavoro che riguardano principalmente la cura del verde e l'assistenza sociale. Le posizioni sono state assegnate a persone che soddisfano determinati requisiti e si dividono tra attività di manutenzione di aree verdi e servizi di supporto sociale. Le mansioni prevedono rispettivamente interventi di cura e gestione di spazi pubblici e assistenza diretta a soggetti bisognosi.

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? Domande chiave Chi sono i beneficiari che possono accedere a questi nuovi impieghi?. Come vengono ripartite le mansioni tra cura del verde e assistenza?. Quali requisiti di residenza servono per partecipare al progetto trentino?. Perché la copertura finanziaria arriva fino al 100% per alcuni casi?.? In Breve 39 addetti manutenzione parchi, 14 digitalizzazione archivi, 22 forestazione e 69 assistenza anziani.. 13 lavoratori supportano persone vulnerabili con commissioni burocratiche e visite mediche.. Progetti durano da 4 a 10 mesi, fino a 24 per servizi sociali.. Agenzia del lavoro copre il 70% dei costi, fino al 100% per casi critici.. A Trento, 157 persone trovano oggi un impiego concreto attraverso il sistema di lavori di pubblica utilità che sostiene la cura del territorio e l’assistenza sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trento, 157 nuovi impieghi tra cura del verde e assistenza sociale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Piante "adottate" dai cittadini e irrigazione dei nuovi alberi: riparte il piano per la cura del verde di VeronaProseguono anche per l’estate 2026 le azioni del Comune di Verona per la tutela del patrimonio arboreo urbano, con una duplice iniziativa volta a... Servizio civile a Gavinana: 9 posti per giovani tra assistenza e cura? Cosa scoprirai Come si accede ai tre diversi progetti di assistenza? Quali competenze pratiche acquisiranno i giovani durante l'anno? Chi può...