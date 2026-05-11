Trent' anni senza Novella Scardovi il vescovo apre la causa di beatificazione per la lughese

Lo scorso sabato, nella chiesa di San Francesco a Castel Bolognese, il vescovo di Imola ha ufficialmente avviato la causa di beatificazione di Maria Novella Ravaglia in Scardovi, conosciuta come Novella Scardovi. La donna, fondatrice della Casa d’accoglienza San Giuseppe e Santa Rita, è scomparsa da circa trent’anni. La cerimonia ha visto la partecipazione di alcuni rappresentanti della comunità locale e delle istituzioni religiose.

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