Verso la beatificazione di don Morosini l' annuncio del vescovo Marcianò a Ferentino

Si avvicina il momento in cui potrebbe essere avviato ufficialmente il procedimento di beatificazione per don Giuseppe Morosini, sacerdote della Ciociaria che morì durante la Resistenza. La notizia è stata comunicata dal vescovo locale durante un evento a Ferentino, città dove il sacerdote è particolarmente ricordato. Finora non ci sono state date date precise, ma si parla di un possibile passo successivo in questa direzione.

Potrebbe presto aprirsi ufficialmente il processo di beatificazione per don Giuseppe Morosini, l'eroico sacerdote ciociaro martire della Resistenza. L'importante apertura è arrivata direttamente dall'arcivescovo della diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino, monsignor Santo Marcianò, nel corso.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Eroe della Resistenza: verso la beatificazione di don Morosini? Cosa sapere L'arcivescovo Marcianò annuncia il percorso di beatificazione per don Giuseppe Morosini a Frosinone. Leggi anche: Don Peppe Diana verso gli altari: arriva l’annuncio del processo di beatificazione Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Verso la beatificazione di don Morosini, l'annuncio del vescovo Marcianò a Ferentino; Avviata richiesta per il processo di beatificazione di Papa Francesco; Stop alla beatificazione di Walter Ciszek, il sacerdote che sfidò i gulag sovietici; Italia – 63a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni: i santi salesiani proposti dalla CEI come guida per le nuove vocazioni - ANS. Avviata richiesta per il processo di beatificazione di Papa FrancescoA un anno dalla morte del pontefice, un religioso ne sottolinea la coerenza evangelica e sostiene l’iter per il riconoscimento della santità ... rainews.it Don Achille verso la beatificazione. Al via la raccolta delle testimonianzeProsegue l’attività dell’associazione Amici di Don Achille, al fine di consentire il riconoscimento delle virtù e delle opere del caro Don Achille Sanchioni per poter arrivare magari in futuro alla ... ilrestodelcarlino.it Verso i play off la sfida è anche psicologica, e Pasini ha giocato la prima carta - facebook.com facebook Match Preview Pedaliamo verso la grande classica: leggi l'analisi di Milan-Juventus x.com