Trent' anni di eleganza | la boutique soffia sulle candeline e apre un nuovo negozio

Una boutique specializzata in moda festeggia trent’anni di attività e apre un nuovo negozio a Ravenna. La storica azienda, conosciuta per la cura dei dettagli e lo stile raffinato, ha deciso di ampliare la propria presenza nel territorio. La nuova apertura rappresenta un’espansione rispetto alla sede esistente, senza sostituirla, e conferma la volontà di continuare a offrire prodotti di qualità.

Trent’anni di attività e di passione per la moda. Podere Pilicca celebra questo importante traguardo con l’apertura di un nuovo punto vendita a Ravenna: non uno spostamento o un cambiamento di sede, ma un raddoppio dell’attività. L’inaugurazione è in programma lunedì 16 marzo in via Enrico Berlinguer 72 nella struttura del porticato del Palazzo degli Affari, dove prenderà vita una seconda boutique che si affiancherà allo storico negozio situato nel cuore della città, in piazza Andrea Costa. Dal giorno successivo il nuovo spazio di Podere Pilicca sarà regolarmente aperto al pubblico dalle ore 9 del mattino. Il progetto nasce nel 1996 grazie all’iniziativa di Anna Masoli, erede di una lunga tradizione familiare nel mondo della moda, che affonda le proprie radici negli anni Cinquanta con la boutique Rondoni di Ravenna e Lido di Spina. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

