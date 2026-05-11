I passeggeri di Trenord hanno raggiunto i numeri di prima della pandemia, segnando un ritorno alla normalità nei viaggi. Nel frattempo, la società FNM si trova a dover affrontare la questione dell’energia, con l’obiettivo di convertire vecchie cave in strutture per la produzione di energia. La pianificazione dell’integrazione tra il servizio ferroviario e quello su gomma rappresenta un altro foco di attenzione, con possibili ripercussioni sui pendolari.

? Domande chiave Come farà Fnm a trasformare le vecchie cave in isole energetiche?. Cosa cambierà per i pendolari con l'integrazione tra treni e gomma?. Perché i treni del fine settimana sono ora pieni di turisti?. Come influirà l'autonomia energetica sui costi dei biglietti per i passeggeri?.? In Breve Acquistati 214 nuovi convogli ferroviari nell'arco degli ultimi tre anni.. Fnm acquisisce Serravalle per integrare il business energetico e la mobilità.. Nuovi impianti su terreni dismessi e cave per creare un'isola energetica.. Flussi passeggeri superano gli 800mila unità con picchi turistici nel weekend..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trenord: passeggeri ai livelli pre-Covid e la sfida di FNM con l’energia

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