crociere in italia con 5 milioni di passeggeri superati i livelli pre covid

In Italia, il settore delle crociere sta vivendo una fase di ripresa con oltre cinque milioni di passeggeri, numeri superiori a quelli registrati prima della pandemia. I dati più recenti dell’Istat mostrano come il paese continui a mantenere il ruolo di protagonista nel turismo crocieristico europeo, confermando un trend di crescita nell’industria dei viaggi via mare.

L’Italia si conferma il baricentro del turismo crocieristico in Europa. A certificarlo sono gli ultimi dati diffusi da Istat, che fotografano un settore in piena ripresa e, soprattutto, capace di superare i livelli pre-pandemici. I porti italiani hanno accolto quasi 5 milioni di crocieristi in un anno, diventando un moltiplicatore economico di molti altri comparti, come ristorazione, commercio e filiere turistiche locali. Business delle crociere in Italia, superate Spagna, Grecia e Francia Il dato numerico assume ancora più rilevanza se inserito nel contesto europeo. Il Mar Mediterraneo rappresenta una delle aree più competitive al mondo per il turismo crocieristico, con player come Spagna, Grecia e Francia in costante crescita. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

