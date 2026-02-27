Valmontone recuperato in località Cacciata un autocarro rubano ai Castelli Romani

A Valmontone, nelle ultime ore, è stato recuperato un autocarro proveniente dai Castelli Romani. L'operazione è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro, che hanno messo in atto un controllo esteso anche ai comuni vicini come Artena. L'intervento ha visto un forte dispiegamento di forze per garantire la sicurezza e verificare la provenienza del veicolo.

Massiccio dispiegamento di forze da parte dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro, che nelle scorse ore hanno condotto un'operazione di controllo a largo raggio estesa anche ai comuni limitrofi di Artena e Valmontone. L'attività, intensificata in concomitanza con il locale mercato settimanale, ha avuto come obiettivo primario la prevenzione dei reati predatori, la tutela delle fasce più vulnerabili e la sicurezza stradale, portando al deferimento di sei persone alla Procura della Repubblica. Il dispositivo di sicurezza ha prodotto risultati immediati su più fronti. Nel pieno centro cittadino, i militari hanno bloccato e denunciato un giovane trovato in possesso di una modica quantità di hashish.