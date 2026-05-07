Il presidente brasiliano si recherà alla Casa Bianca per incontrare il suo omologo statunitense in un incontro che coinvolgerà questioni legate al commercio, alla sicurezza e alla crisi in Medio Oriente. La riunione si svolgerà nelle prossime ore e rappresenta un momento di confronto tra i due leader su temi di rilevanza internazionale e strategica. È previsto un confronto diretto tra i due capi di stato su queste tematiche.

Il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva incontrerà nelle prossime ore il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca per una riunione di lavoro che si preannuncia particolarmente delicata sul piano diplomatico ed economico. Si tratta del terzo faccia a faccia tra i due leader, chiamati a confrontarsi su alcuni dei dossier più sensibili nei rapporti tra Brasile e Stati Uniti. Al centro dell’incontro ci saranno innanzitutto le strategie per contrastare la criminalità organizzata transnazionale, tema che negli ultimi anni ha assunto un peso crescente nelle relazioni tra Washington e i Paesi latinoamericani. Sul tavolo anche le questioni commerciali, con particolare attenzione alle due indagini aperte dagli Stati Uniti su presunte pratiche considerate penalizzanti per le imprese americane.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Lula alla Casa Bianca, faccia a faccia con Trump tra commercio, sicurezza e crisi in Medio Oriente

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