Il futuro di Antonio Conte come allenatore del Napoli si deciderà in tempi più rapidi del previsto. La dirigenza e l’allenatore si incontreranno presto per discutere varie questioni legate alla stagione e alle prospettive future. La possibilità di una sua permanenza sulla panchina o di un suo passaggio in nazionale sarà al centro della discussione. La decisione arriverà prima di quanto si pensasse inizialmente.

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© Calcionews24.com - Conte Napoli, futuro in bilico tra permanenza e Nazionale: De Laurentiis anticipa il faccia a faccia! Tutti i temi sul tavolo

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Vertice cruciale per il futuro del Napoli: ADL incontra Conte, tre temi sul tavoloA nove partite dal termine della stagione, il Napoli si prepara a un confronto decisivo tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l’allenatore...

Temi più discussi: Napoli, la convinzione di De Laurentiis sul futuro di Conte e sull'ipotesi Nazionale; Conte tra il finale di stagione col Napoli e le voci sul futuro in Nazionale: cosa può succedere e chi arriverebbe al suo posto; Conte, futuro ancora al Napoli? L'indizio di De Laurentiis: Mi ha chiesto un ritiro estivo senza tifosi; Conte in Nazionale? Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli.

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Napoli, futuro in bilico per Conte ma il rinnovo resta lo scenario più concreto: decisivo il vertice con De LaurentiisNonostante le incognite, lo scenario della permanenza resta oggi quello più lineare. La mancanza di alternative più convincenti e la volontà reciproca di non interrompere un ciclo appena avviato sping ... gonfialarete.com

CONTE SPIAZZATO DALLE PAROLE DI DE LAURENTIIS "L’allenatore del Napoli legge e rilegge, intuisce che il «patto» del silenzio è stato violato. Ed è una mossa che non gradisce", così Il Corriere della Sera sulla questione Il tecnico vuole un Napoli - facebook.com facebook

Nella corsa per la Figc asse calciatori-tecnici. Conte, ultimatum Napoli x.com