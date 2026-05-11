Il Toro ha collezionato tre presenze e altrettanti gol, con Lautaro Martinez che punta a un doppio traguardo. Il giocatore ha già vinto il titolo di capocannoniere e si è distinto con due doppiette, un risultato che finora solo Meazza aveva raggiunto nell'Inter. La squadra si mantiene in corsa per lo scudetto, con il giocatore che si conferma tra i protagonisti principali.

Scudetto e classifica marcatori: il Double personale, Lautaro l'ha già vinto. Come già nel 2024, due doppiette come solo Meazza nella storia dell'Inter. Il recupero del capitano sembra la polizza di Chivu per la finale: prequel positivo, 6 minuti e subito gol, mercoledì la ThuLa proverà a prendersi la Coppa Italia. Sarà una partita differente rispetto a quella di sabato: il primo a sperarlo è Sarri, il primo a saperlo è Chivu, ma di certo l'Inter entra nella finale da favorita, anche perché può di nuovo contare su Lautaro, appena 3 presenze dacché a metà febbraio si fece male contro il Bodo. Solo nella prima stagione in nerazzurro il Toro giocò meno di quest'anno, ma allora, 21enne, era di fatto la riserva di Icardi, in un'Inter che giocava con un solo centravanti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tre presenze e sempre gol. Il Toro punta il Double

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