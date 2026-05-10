Katherine Legge punta al Double | il sogno di 1.100 miglia in un giorno

Katherine Legge mira a completare un percorso di 1.100 miglia in un solo giorno, un'impresa che richiede un impegno fisico e mentale notevole. La pilota si sta preparando attraverso allenamenti specifici, focalizzati sulla resistenza e sulla capacità di mantenere alte prestazioni per molte ore consecutive. Il tentativo, noto come “Double”, rappresenta un obiettivo ambizioso nel mondo delle competizioni di endurance su lunga distanza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come può Katherine Legge gestire 1.100 miglia in un solo giorno?. Quali allenamenti fisici permetteranno alla pilota di resistere a questo sforzo?. Perché lo sponsor e.l.f. Cosmetics è fondamentale per realizzare il sogno?. Chi potrà superare il record di resistenza fisica richiesto dal Double?.? In Breve Allenamento con frequenza cardiaca tra 160 e 180 battiti al minuto per ore.. Passato episodio 2017 con due flebo necessarie dopo turno triplo sotto i 100 gradi.. Obiettivo 1.100 miglia giornaliere con supporto strategico di e.l.f. Cosmetics.. Confronto storico con Tony Stewart unico pilota ad aver completato tutte le 1.100 miglia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Katherine Legge punta al “Double”: il sogno di 1.100 miglia in un giorno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate NASCAR Cup: Katherine Legge torna al comando a Watkins Glen?? Cosa scoprirai Come potrà la specializzazione stradale di Legge aiutare la Live Fast Motorsports? Perché il team ha scelto proprio lei per Watkins... Bitcoin: 53 milioni in un giorno, il 40% punta ai 100.000$Il mercato delle criptovalute sta vivendo un momento di svolta decisiva, con i flussi in entrata negli ETF su Bitcoin che hanno raggiunto i 53...