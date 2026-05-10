Katherine Legge punta al Double | il sogno di 1.100 miglia in un giorno
Katherine Legge mira a completare un percorso di 1.100 miglia in un solo giorno, un'impresa che richiede un impegno fisico e mentale notevole. La pilota si sta preparando attraverso allenamenti specifici, focalizzati sulla resistenza e sulla capacità di mantenere alte prestazioni per molte ore consecutive. Il tentativo, noto come “Double”, rappresenta un obiettivo ambizioso nel mondo delle competizioni di endurance su lunga distanza.
? Domande chiave Come può Katherine Legge gestire 1.100 miglia in un solo giorno?. Quali allenamenti fisici permetteranno alla pilota di resistere a questo sforzo?. Perché lo sponsor e.l.f. Cosmetics è fondamentale per realizzare il sogno?. Chi potrà superare il record di resistenza fisica richiesto dal Double?.? In Breve Allenamento con frequenza cardiaca tra 160 e 180 battiti al minuto per ore.. Passato episodio 2017 con due flebo necessarie dopo turno triplo sotto i 100 gradi.. Obiettivo 1.100 miglia giornaliere con supporto strategico di e.l.f. Cosmetics.. Confronto storico con Tony Stewart unico pilota ad aver completato tutte le 1.100 miglia.🔗 Leggi su Ameve.eu
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