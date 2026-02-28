Rivolta nel carcere di Piazza Lanza detenuti fuori dalle celle

Nella serata di oggi, una rivolta si è verificata nel carcere di Piazza Lanza a Catania, con i detenuti che sono usciti dalle celle. L’evento ha coinvolto l’istituto penitenziario catanese, senza ulteriori dettagli sui danni o sulle azioni delle forze dell’ordine. La situazione rimane sotto osservazione mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

La polizia penitenziaria sta cercando di contenere i disordini, mentre fuori della struttura sono schierate diverse pattuglie e camionette della questura etnea, per prevenire ulteriori episodi violenti Nella serata di oggi una rivolta è scoppiata all'interno dell'istituto penitenziario catanese di Piazza Lanza. Alcuni detenuti, il cui numero non è precisato, sarebbero riusciti ad uscire dalle celle. Altri sarebbero addirittura riusciti a salire sul tetto del carcere. La polizia penitenziaria sta cercando di contenere i disordini, mentre fuori della struttura sono schierate diverse pattuglie e camionette della questura etnea, per prevenire ulteriori episodi violenti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

