Testosterone e caos nelle strade di Manhattan | al Teatro Gobetti debutta lo spettacolo fuori dagli schemi

A Manhattan, alcune strade sono state teatro di disordini legati a un episodio di violenza. Nel frattempo, a Torino, debutta al Teatro Gobetti uno spettacolo teatrale definito come una commedia irriverente e fuori dagli schemi, inserendosi nel cartellone del Teatro Stabile. La rappresentazione è stata presentata di recente e propone un approccio teatrale che si distingue per la sua natura provocatoria.

Il cartellone del Teatro Stabile di Torino si arricchisce di una commedia graffiante e fuori dagli schemi. Martedì 28 aprile 2026, alle ore 19:30, debutta al Teatro Gobetti lo spettacolo "Breve apologia del caos per eccesso di testosterone nelle strade di Manhattan". L’opera, scritta dal.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Breve apologia del caos per eccesso di testosterone nelle strade di ManhattanArezzo 10 aprile 2026 – Si chiude domenica 12 aprile l’ultimo appuntamento della Stagione Teatrale 2025/2026 del Teatro Dovizi di Bibbiena, a cura di... Al teatro Libero la Medea contemporanea di Dea Loher, lo spettacolo è ambientato nel '900 a ManhattanManhattan, in un tempo sospeso e indefinito del Novecento: grattacieli, marciapiedi affollati e vite che scorrono veloci fanno da sfondo alla... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Breve apologia del caos per eccesso di testosterone nelle strade di Manhattan, con Simone Luglio; Al Gobetti Breve apologia del caos… del drammaturgo Sanguinetti; Teatro: un emozionante finale di stagione; Cosa fare il 1 maggio 2026 a Torino?. Testosterone e caos nelle strade di Manhattan: al Teatro Gobetti debutta lo spettacolo fuori dagli schemiDal 28 aprile al 3 maggio 2026 il Teatro Gobetti di Torino ospita Breve apologia del caos, commedia di Santiago Sanguinetti sulla fine del capitalismo. torinotoday.it Breve apologia del caos per eccesso di testosterone nelle strade di Manhattan, con Simone LuglioChiusi in un anonimo appartamento newyorkese, quattro disadattati sognano di incendiare il mondo. Sono persone comuni, fuori posto, allergiche al sistema, che però hanno un’idea: rovesciare il capital ... mentelocale.it Lo spettacolo “Ada Gobetti. Dalle belle città” del Collettivo teatro no! restituisce in modo immersivo l’esperienza di una protagonista della Resistenza attraverso le sue parole del “Diario partigiano”. Militante attiva già dagli anni Venti e dirigente impegnata per i - facebook.com facebook