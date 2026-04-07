Resteremo per sempre qui buone ad aspettarti | al Gobetti debutta la tragica commedia di Leonardo Lidi

Cosa fanno i nostri animali domestici quando chiudiamo la porta di casa? E cosa succederebbe se quella porta non dovesse riaprirsi più? Parte da questo interrogativo spiazzante "Resteremo per sempre qui buone ad aspettarti", lo spettacolo che debutta in prima assoluta al Teatro Gobetti martedì 14 aprile (ore 19.30). Scritto dal giovane e talentuoso Diego Pleuteri e diretto da Leonardo Lidi, regista residente dello Stabile, il testo mette in scena un'attesa che si trasforma in un duello per la sopravvivenza. Le protagoniste sono Briciola, Luna e Wanda: rispettivamente una cagnolina, una gatta e un pesce rosso. Sono rimaste sole. Il loro padrone, "Lui", è uscito come ogni sera ma non è più tornato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Al Teatro Camploy "Come nei giorni migliori" di Leonardo LidiCome As You Are si caratterizza come spazio di attraversamento tra danza, teatro e arti visive che accoglie opere ibride e radicali, capaci di...