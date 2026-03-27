Villaricca non accetta il lavoro della moglie | la trascina fuori dal negozio e la picchia Arrestato

A Villaricca, un uomo di 30 anni di origine marocchina è stato arrestato dopo aver aggredito la moglie fuori dal suo luogo di lavoro. L’uomo l’ha trascinata fuori dal negozio di via Firenze e l’ha colpita con violenza. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’uomo, coinvolto in un episodio di violenza domestica.

Ha raggiunto la moglie fuori dal suo posto di lavoro, l'ha trascinata fuori e l'ha percossa. Un episodio di violenza consumatosi a Villaricca, nei pressi di un'attività di via Firenze, che ha portato all’arresto di un uomo di 30 anni, originario del Marocco. Villaricca, non accetta il lavoro della moglie: la trascina fuori e la picchia. Arrestato L’intervento dei carabinieri della stazione locale, coordinati dal comandante Pietro Amati, è stato immediato: i militari hanno bloccato l’aggressore e avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. La vittima, una giovane donna poco più che ventenne, è stata soccorsa dopo l’aggressione. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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L’afferra per i capelli e la trascina fuori dalla discoteca, poi la picchiaTempo di lettura: < 1 minutoL’ha afferrata per i capelli, l’ha trascinata fuori dalla discoteca e poi ha continuato a picchiarla, a calci e pugni.

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