A San Marco Evangelista, un uomo di 37 anni è stato condannato per maltrattamenti e lesioni all’ex moglie. Il 14 aprile, nel tardo pomeriggio, i Carabinieri della stazione locale hanno arrestato il soggetto, che si trovava sotto un’ordinanza di detenzione domiciliare. L’arresto si è verificato a San Nicola la Strada, dove l’uomo si trovava in quel momento.

Maltrattamenti in famiglia ai danni dell'ex moglie. Nel corso del tardo pomeriggio del 14 aprile, a San Nicola la Strada, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un uomo destinatario di un’ordinanza di detenzione domiciliare. Si tratta di un 37enne, residente a San Marco Evangelista e già noto alle forze dell’ordine, nei cui confronti l’Ufficio di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere ha emesso un ordine di esecuzione pena. Il provvedimento scaturisce da una condanna definitiva per reati di maltrattamenti contro familiari e lesioni personali, commessi nei confronti della ex moglie tra il 2023 e il 2025 nel territorio di San Marco Evangelista.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - San Marco Evangelista, maltrattamenti e lesioni all’ex moglie: condannato 37enne

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37enne di San Marco Evangelista in cella per maltrattamenti contro familiari e conviventi - facebook.com facebook