Un giovane di 25 anni è stato condannato per aver messo in atto una rapina con un coltello, attraverso un'imboscata organizzata tramite l'app di incontri Grindr. Secondo quanto ricostruito, i criminali hanno attirato la vittima usando l’app, poi l’hanno costretta a salire in auto e, sotto minaccia, le hanno sottratto denaro e oggetti di valore. L’indagine ha chiarito come i rapinatori abbiano trasformato la piattaforma in una trappola per le proprie vittime.

? Punti chiave Come hanno fatto i rapinatori a trasformare l'app in una trappola?. Cosa è successo quando i criminali hanno costretto la vittima in auto?. Chi è il secondo complice coinvolto nella violenta rapina?. Perché la minaccia degli aggressori ha reso impossibile denunciare subito?.? In Breve Complice minorenne coinvolto in un procedimento giudiziario separato dalla squadra mobile.. Aggressori hanno sottratto due prelievi da 250 euro ciascuno ai bancomat.. Vittima costretta in auto sotto minaccia dopo il sequestro in casa.. Criminali hanno usato una pistola scacciacani modificata e un coltello.. Un uomo di 25 anni ha accettato una condanna di 4 anni e 8 mesi dopo aver partecipato a una violenta rapina organizzata tramite l’applicazione Grindr, finita con un sequestro in casa e prelievi forzati ai bancomat.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trappola su Grindr: condannato il 25enne per la rapina con coltello

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