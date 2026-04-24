Un giovane di 19 anni è stato condannato dal giudice per aver rapinato un quattordicenne con un coltello in via Fratti, a Terni. L’episodio è avvenuto recentemente e ha portato all’emissione della sentenza. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla condotta del ragazzo, che ora dovrà affrontare le conseguenze legali della sua azione. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità giudiziarie della città.

? Cosa sapere Il gip di Terni condanna un diciannovenne per la rapina a un quattordicenne in via Fratti.. La sentenza di tre anni e quattro mesi arriva dopo l'aggressione avvenuta ad agosto.. Il gip di Terni, Barbara Di Giovannantonio, ha condannato mercoledì un diciannovenne originario del Camerun a tre anni e quattro mesi di reclusione per una rapina avvenuta in via Fratti lo scorso agosto. I fatti risalgono alla fine di agosto 2025. In pieno giorno, proprio nei pressi del liceo classico Tacito, il giovane aveva aggredito un ragazzino ternano di soli 14 anni. Durante l’aggressione, il quindicenne era stato fermato e frugato nelle tasche dal diciannovenne che, con atteggiamento minaccioso, aveva mostrato il manico di un coltello nascosto per intimidirlo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terni, rapina al 14enne con il coltello: condannato il 19enne

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