Durante un controllo stradale nella zona di Trappeto, gli agenti del Commissariato di Nesima hanno individuato un uomo di 33 anni. Nel corso delle verifiche, sono stati trovati nel suo giardino circa due chili e mezzo di marijuana. L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza di reato. L’operazione è avvenuta in via Sebastiano Catania, dove si sono concentrati i controlli antidroga delle forze dell’ordine.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il controllo in strada e i sospetti degli agenti. Un 33enne residente nella zona di Trappeto è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Nesima nell’ambito di un’operazione antidroga svolta in via Sebastiano Catania. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo che il suo comportamento ha attirato l’attenzione degli agenti durante un controllo sul territorio. I poliziotti hanno notato due uomini a bordo di uno scooter, fermi sul bordo della carreggiata mentre conversavano. Riconosciuti come soggetti con precedenti in materia di stupefacenti, gli agenti hanno deciso di procedere con un accertamento, chiedendo l’identificazione.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Trappeto, scoperti due chili e mezzo di marijuana nel giardino di casa: arrestato un 33enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Lecce, riceve un pacco con mezzo chilo di marijuana ma dice che è una parrucca: arrestato 33enne di SoletoUn arresto in provincia di Lecce: un uomo residente a Soleto è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di marijuana e hashish,...

Oltre 7 chili di marijuana nel bagagliaio: arrestatoAREZZO – I carabinieri del Reparto operativo di Arezzo hanno arrestato un 25enne, originario di Napoli, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze...