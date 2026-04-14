A Lecce, un uomo di 33 anni di Soleto è stato arrestato durante controlli della polizia. La vicenda riguarda il suo tentativo di giustificare un pacco ricevuto, sostenendo che conteneva una parrucca, mentre in realtà conteneva circa mezzo chilo di marijuana. L'operazione ha portato all'arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Un arresto in provincia di Lecce: un uomo residente a Soleto è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di marijuana e hashish, nell’ambito di servizi straordinari di controllo del territorio disposti per contrastare il traffico di droga. Operazione della Polizia: i dettagli dell’arresto Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella mattinata del 13 aprile 2026. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lecce hanno intensificato i controlli nelle aree periferiche del capoluogo salentino, focalizzando l’attenzione su un giovane che si stava allontanando da un centro di smistamento di una società di spedizioni, portando con sé un pacco e mostrando un atteggiamento sospetto.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Lecce, riceve un pacco con mezzo chilo di marijuana ma dice che è una parrucca: arrestato 33enne di Soleto

Riceve una busta con un chilo e mezzo di coca, l’arrestato tace davanti alla giudiceLECCE - Si è presentato davanti alla giudice, ha confermato le proprie generalità e poi ha scelto il silenzio.

Perugia, il pacco dal corriere nasconde mezzo chilo di hashish: arrestato 21enne, in casa aveva altra drogaUn arresto e un ingente sequestro di sostanze stupefacenti e denaro il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Perugia.