Donazione degli organi più del 60% dei pontini dice Sì

In provincia di Latina, più del 60% della popolazione si dichiara favorevole alla donazione degli organi. La cultura della donazione sta crescendo, con iniziative e sensibilizzazioni che si moltiplicano in vista della Giornata Nazionale per la Donazione e il Trapianto di Organi e Tessuti, che si terrà il 19 aprile. L’evento è promosso dal Ministero della Salute e dal Centro Nazionale Trapianti, coinvolgendo anche le realtà locali.

Si sta sempre più diffondendo la cultura della donazione degli organi.Il 19 aprile si celebrerà la Giornata Nazionale per la Donazione e il Trapianto di Organi e Tessuti, promossa dal Ministero della Salute e dal Centro Nazionale Trapianti e anche in provincia di Latina saranno diverse le.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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Virgigno e la donazione degli organi