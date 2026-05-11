Trani perla delle Puglie | viaggio tra cattedrale e centro storico
Sabato 16 maggio alle 17.30 si svolgerà un tour a Trani, conosciuta come una delle città più eleganti della costa pugliese. L’itinerario prevede una visita alla Cattedrale di San Nicola Pellegrino, considerata una delle più importanti tra le cattedrali della regione, e una passeggiata nel centro storico. L’evento mira a far conoscere le principali attrazioni di questa località, famosa per il suo patrimonio architettonico e il suo paesaggio marittimo.
Sabato 16 maggio – ore 17.30Trani, perla delle Puglie: viaggio tra Cattedrale e centro storicoUn percorso affascinante alla scoperta di una delle città più eleganti della costa pugliese Visiteremo la maestosa Cattedrale di San Nicola Pellegrino, la “regina delle cattedrali di Puglia”, che si.🔗 Leggi su Baritoday.it
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