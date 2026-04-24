Sir2 Alstom accelera | entro fine anno pronti una decina di tram

Alstom ha annunciato che entro la fine dell’anno saranno pronti circa dieci tram del progetto Sir2, mentre la produzione dei veicoli sta procedendo rapidamente. La città, nota per il suo patrimonio, si concentra sul rispetto delle scadenze previste per la futura linea tranviaria, con i lavori che avanzano secondo i piani stabiliti. La realizzazione dei tram rappresenta un passo importante per il potenziamento del trasporto pubblico locale.

La produzione dei nuovi tram del Sir2 entra nel vivo e la città del Santo guarda più da vicino al cronoprogramma della futura linea. Nei giorni scorsi l’assessore Andrea Ragona ha accompagnato i tecnici di Aps Holding in una delle periodiche visite di monitoraggio negli stabilimenti alsaziani di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Tamponamento fra due tram a Roma: una decina di feriti lieviAttimi di paura in via Prenestina, a Roma, dove poco prima delle 8 si è verificato un tamponamento tra due tram. Inter, in estate ecco la rivoluzione: una decina di giocatori pronti a salutare. Tutti i nomiPer i nerazzurri, che a gennaio non hanno affondato il colpo per nessun nuovo arrivo per la prima squadra, tra scadenze e cessioni varie sarà...