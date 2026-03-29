Tram a Padova | consegna entro fine 2027 scontro politico acceso

Il progetto dei tram a Padova prevede la consegna entro la fine del 2027, ma nelle ultime ore si sono intensificate le polemiche politiche. Ieri, l’assessore Andrea Ragona ha risposto con durezza alle affermazioni del consigliere Ubaldo Lonardi, accendendo uno scontro pubblico sulla gestione e sui tempi di realizzazione dell’opera. La discussione si concentra sulla tempistica e sulle responsabilità del ritardo nei lavori.

La polemica sul ritardo dei tram a Padova si è accesa ieri 28 marzo con dichiarazioni dirette dell’assessore Andrea Ragona contro il consigliere Ubaldo Lonardi. L’amministrazione accusa l’opposizione di utilizzare dati obsoleti per screditare un’opera strategica del Pnrr, mentre i lavori avanzano visibilmente nei cantieri cittadini. Il conflitto ruota attorno alla produzione dei mezzi in Francia e alle nuove tempistiche di consegna previste entro la fine del 2027. Mentre i cantieri sono sotto gli occhi dei padovani, la questione della fornitura rimane nascosta dalla geografia, diventando il punto focale degli attacchi politici. La tensione politica si intreccia con la necessità di rispettare gli obiettivi nazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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