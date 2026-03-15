Ristoranti a misura di bambini | già 15 adesioni

Dopo l’annuncio, sono già 15 i ristoranti che hanno deciso di aderire all’iniziativa dedicata ai bambini. Ognuno di essi ha predisposto tavoli con tovagliette da colorare, matite e materiali informativi sulla piramide alimentare per intrattenere i piccoli clienti durante l’attesa del pranzo. L’obiettivo è rendere più divertente e educativa l’esperienza nei locali dedicati alle famiglie.

Una tovaglietta da colorare, qualche matita e una piramide alimentare tutta da scoprire mentre si aspetta il pranzo. È da un’idea semplice che nasce il nuovo progetto promosso dal Comune per rendere la città sempre più "a misura di bambine e bambini", coinvolgendo direttamente ristoranti, bar e attività di somministrazione. La giunta ha approvato giovedì una delibera di indirizzo che dà ufficialmente il via all’iniziativa, pensata già nei mesi scorsi e ora pronta a partire con una campagna di adesioni. L’obiettivo è creare una rete di "ristoranti amici dei bambini", locali che scelgono di dedicare attenzione alle famiglie attraverso piccoli gesti concreti: un menù pensato per i più piccoli e un kit educativo da utilizzare a tavola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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