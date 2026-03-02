Quasi 300 atleti alla 11ª Mezzamaratona del Casentino

Quasi 300 atleti hanno preso parte alla 11ª edizione della Mezzamaratona del Casentino, svoltasi ieri mattina ad Arezzo. La manifestazione si è svolta su due percorsi, uno di 10 chilometri e l’altro di 21, attirando partecipanti da diverse zone. La corsa ha visto la presenza di sportivi di varie età, tutti pronti a competere sulle strade della regione.

Arezzo, 2 marzo 2026 - Grande partecipazione alla 11ª edizione della Mezzamaratona del Casentino di ieri mattina che ha visto al via quasi 300 atleti impegnati sulle distanze di km 10 e km 21. KM 10 – Successo di Bertelli e dominio Policiano al femminile Nella 10 km netta vittoria di Luca Bertelli (Avis Pratovecchio), che ha preceduto Gianluca Notturni (Unione Polisportiva Policiano) ed Elia Francesco Luzzi (Libertas Unicusano Livorno). In campo femminile dominio assoluto della Unione Polisportiva Policiano con la vittoria di Valentina Mattesini davanti alle compagne di squadra Giulia Sadocchi e Noemi Trippi.