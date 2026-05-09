Nel trail di Morenic Trail, il corridore Visinoni si è imposto nella gara di 119 km attraversando i sentieri vicino al ghiacciaio. Durante l’evento, si sono alternate varie staffette tra gli atleti, con alcuni che hanno mostrato tempi più veloci rispetto ad altri. Il terreno della morena, caratterizzato da tratti accidentati e variabili, ha avuto un ruolo nel determinare le performance di ciascun partecipante, influenzando i tempi di gara.

? Domande chiave Chi sono gli atleti che hanno dominato le staffette tra i sentieri?. Come ha influenzato il terreno della morena i tempi dei corridori?. Quali differenze hanno segnato la sfida tra il percorso lungo e quello lake?. Perché la gestione dello sforzo è stata così diversa tra le due prove?.? In Breve Daniele Persico secondo e Jacopo Bozzoli terzo nella prova da 119 km.. Vittoria staffetta RSA e secondo posto Atletica Monterosa nella categoria a 4 componenti.. Joel Janin vince la versione lake da 50 km con tempo di 4h02'58''.. Percorso Andrate-Brosso con 2540 m di dislivello positivo lungo i sentieri glaciali.. Andrea Visinoni ha conquistato la decima edizione del Morenic Trail oggi, 9 maggio 2026, dominando la prova da 119 km con un tempo di 10h59’16” partiti da Andrate.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Morenic Trail: Visinoni domina i 119 km tra i sentieri del ghiacciaio

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