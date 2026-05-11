Traguardi di longevità la città festeggia il signor Renato che soffia sulle sue cento candeline
Domenica 10 maggio, nella casa di campagna dei cognati a Barbiano, il signor Renato Compagnoni, residente nel ravennate, ha compiuto 100 anni. La sindaca di Lugo ha fatto visita al festeggiato nel primo pomeriggio, portando gli auguri ufficiali. È il secondo grande traguardo di longevità registrato in città in questo periodo. La giornata è stata caratterizzata da un momento di celebrazione con amici e parenti presenti all’incontro.
Il Ravennate torna a contare un altro grande traguardo di longevità. Domenica 10 maggio, a raggiungere i cento anni è stato anche il lughese Renato Compagnoni, che nel primo pomeriggio ha ricevuto, nella casa di campagna dei cognati a Barbiano, la visita della sindaca di Lugo Elena Zannoni, che.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Notizie correlate
Traguardi di longevità, 'nonna' Margherita soffia sulle 100 candelineDomenica la centenaria ha celebrato il secolo di vita con una grande festa partecipata anche dalla sindaca Elena Zannoni Un grande traguardo quello...
Traguardi di longevità per un repubblicano della prima ora: il signor Mario spegne 103 candeline"La sua saggezza e la sua dedizione ai valori civici e repubblicani rappresentano ancora oggi un esempio per tutti", ha commentato il vicesindaco...
Argomenti più discussi: Prevenzione e sostenibilità: investire oggi nella longevità urbana; Governo Meloni, il record della longevità e la prova sulla tenuta dell’economia; Meloni supera il Berlusconi IV: il suo è il secondo governo più longevo. Ma i nodi aumentano; Longevità senza risultati: il paradosso del governo più stabile.
nei tre giorni della @bikefestivalriva , abbiamo avuto anche la possibilità di fare una chiacchierata con @eva_lechner : una storia fatta di longevità sportiva, sogni realizzati e traguardi che vanno oltre il mondo della bicicletta. a breve su Triciclo, il nostro podca facebook
Cosa dà a Baldur's Gate 3 una maggiore longevità rispetto a E33? reddit