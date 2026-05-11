Traguardi di longevità la città festeggia il signor Renato che soffia sulle sue cento candeline

Da ravennatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 10 maggio, nella casa di campagna dei cognati a Barbiano, il signor Renato Compagnoni, residente nel ravennate, ha compiuto 100 anni. La sindaca di Lugo ha fatto visita al festeggiato nel primo pomeriggio, portando gli auguri ufficiali. È il secondo grande traguardo di longevità registrato in città in questo periodo. La giornata è stata caratterizzata da un momento di celebrazione con amici e parenti presenti all’incontro.

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Il Ravennate torna a contare un altro grande traguardo di longevità. Domenica 10 maggio, a raggiungere i cento anni è stato anche il lughese Renato Compagnoni, che nel primo pomeriggio ha ricevuto, nella casa di campagna dei cognati a Barbiano, la visita della sindaca di Lugo Elena Zannoni, che.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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