Traguardi di longevità la città festeggia il signor Renato che soffia sulle sue cento candeline

Domenica 10 maggio, nella casa di campagna dei cognati a Barbiano, il signor Renato Compagnoni, residente nel ravennate, ha compiuto 100 anni. La sindaca di Lugo ha fatto visita al festeggiato nel primo pomeriggio, portando gli auguri ufficiali. È il secondo grande traguardo di longevità registrato in città in questo periodo. La giornata è stata caratterizzata da un momento di celebrazione con amici e parenti presenti all’incontro.

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